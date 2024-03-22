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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками слухи

22 Марта 2024 • 17:40 Комментировать

В апреле «Реал» и «Манчестер Сити» схлестнутся в битве за путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Между тем, в прессе появилась информация о том, что гранды Ла Лиги и Премьер-лиги могут летом провести громкую сделку на трансферном рынке.

Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на Defensa Central, «Реал» и «Манчестер Сити» могут совершить обмен форвардами: в Англию отправится 23-летний Родриго, а в Испанию – 24-летний Хулиан Альварес. При этом отмечается, что пока информацию о сделке можно считать лишь слухами.

Родриго оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 100 миллионов евро, а Альварес – в 90 миллионов евро.

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Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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