В апреле «Реал» и «Манчестер Сити» схлестнутся в битве за путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Между тем, в прессе появилась информация о том, что гранды Ла Лиги и Премьер-лиги могут летом провести громкую сделку на трансферном рынке.

Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на Defensa Central, «Реал» и «Манчестер Сити» могут совершить обмен форвардами: в Англию отправится 23-летний Родриго, а в Испанию – 24-летний Хулиан Альварес. При этом отмечается, что пока информацию о сделке можно считать лишь слухами.

Родриго оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 100 миллионов евро, а Альварес – в 90 миллионов евро.