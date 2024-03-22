Тео Эрнандес интересен «Баварии» и клубам АПЛ

У защитника «Милана» Тео Эрнандеса есть варианты со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно. Как сообщает Relevo, интерес к 26-летнему французу проявляют «Бавария» и несколько клубов Английской премьер-лиги.

За «Милан» Эрнандес выступает с лета 2019 года. С тех пор футболист провёл за итальянский клуб 205 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 29 голов и 38 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро.

Отметим, что «Милан» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.