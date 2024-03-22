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«Манчестер Юнайтед» выбрал замену Каземиро

22 Марта 2024 • 16:55 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может измениться. Так, например, из клуба может уйти полузащитник Каземиро, входящий в список самых высокооплачиваемых игроков Английской премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mirror, в качестве замены для Каземиро «Манчестер Юнайтед» определил полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего бразильца в 28 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Гомес провёл 28 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Каземиро Жоао Гомес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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