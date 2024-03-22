Два звёздных полузащитника – на радаре «ПСЖ»

«ПСЖ» ставит на летнее трансферное окно задачу по усилению средней линии поля. Согласно информации Le Parisien, приоритетным кандидатом для гранда Лиги 1 является Бруно Гимараэс из «Ньюкасла». Если верить источнику, представляющий «ПСЖ» Луиш Кампуш уже связался с окружением 26-летнего бразильца.

Если подписать Гимараэса не получится, то «ПСЖ» переключится на Йозуа Киммиха из «Баварии». Контракт 29-летнего полузащитника рассчитан до середины 2025 года, и не исключено, что летом Киммих сменит клуб. «ПСЖ» интересовался Йозуа зимой, но не предпринимал попыток оформить трансфер.