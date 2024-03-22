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Ровно 10 лет назад «Арсенал» проиграл «Челси» 0:6 в 1000-м матче Венгера

22 Марта 2024 • 14:24 Комментировать

Ровно 10 лет назад, 22 марта 2014 года, в Английской премьер-лиге проходило лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Это был 1000-й матч Арсена Венгера на тренерском мостике «канониров». Юбилей не удался – «Арсенал» проиграл на «Стэмфорд Бридж» с крупным счётом 0:6. Оскар стал автором дубля, а ещё по голу забили Это’О, Шюррле, Азар и, внимание, Салах.

Арсен Венгер тренировал «Арсенал» в 1996-2018 годах. В настоящий момент француз работает в ФИФА, где возглавляет отдел по развитию футбола. Именно Венгер, как говорят, продвигает серьёзное изменение в правиле офсайда.

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14:24 · Англия. Премьер-лига
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