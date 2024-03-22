«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу нападающего «Реала»

«Ливерпуль» заинтересован в приглашении нападающего сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго. Об этом сообщается в аккаунте LFC Transfer Room.

По сведениям источника, мерсисайдцы вступили в переговоры с представителями «королевского» клуба по возможной сделке. «Красные» рассчитывают приобрести Родриго в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость 23-летнего бразильца оценивается в 100 миллионов евро. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 29 матчей. В активе Родриго восемь голов и пять результативных передач.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала»