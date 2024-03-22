«Реал» интересуется звездой «Ливерпуля»

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам Relevo.

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему английскому латералю. Рыночная стоимость Трента оценивается в 70 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Александером-Арнольдом и «красными» истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник сыграл 21 матч за «Ливерпуль». На его счету два гола и четыре результативные передачи. По итогам 28 туров подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в таблице.