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Торрес может перейти из «Барселоны» в английский топ-клуб

22 Марта 2024 • 11:24 Комментировать

Атакующий полузащитник Ферран Торрес, ныне выступающий за каталонскую «Барселону», может сменить испанскую Ла Лигу на Английскую премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

В услугах испанского футболиста заинтересован лондонский «Челси». Трудовой договор Феррана с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний полузащитник сыграл 21 встречу. В активе Торреса семь забитых мячей и две результативные передачи.

«Барселона» занимает второе место в Ла Лиге.

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