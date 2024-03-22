Торрес может перейти из «Барселоны» в английский топ-клуб

Атакующий полузащитник Ферран Торрес, ныне выступающий за каталонскую «Барселону», может сменить испанскую Ла Лигу на Английскую премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

В услугах испанского футболиста заинтересован лондонский «Челси». Трудовой договор Феррана с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний полузащитник сыграл 21 встречу. В активе Торреса семь забитых мячей и две результативные передачи.

«Барселона» занимает второе место в Ла Лиге.