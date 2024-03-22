Полузащитник «Арсенала» может уйти в мадридский топ-клуб

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо по-прежнему имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. По данным журналистов Todofichajes, в подписании 32-летнего игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

Срок действующего контракта итальянца с «канонирами» истекает в конце июня. «Матрасники» рассчитывают заполучить полузащитника на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Жоржиньо провел 18 поединков. Полузащитник сделал голевую передачу и получил желтую карточку.