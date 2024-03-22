Игрок «Ливерпуля»: «Роналдо заставил меня полюбить футбол»

«Роналдо заставил меня полюбить футбол в детстве. Его игру мне показал мой друг. У меня сложилось впечатление, что я наблюдаю за волшебством на поле. Я был очарован его игрой. Затем посмотрел еще много роликов с его участием. Мне очень хотелось повторить его дриблинг у себя во дворе», - передает слова футболиста France Info.