Энрике хочет поработать в АПЛ

«Я бы хотел поработать в АПЛ. Перед переходом в «ПСЖ» у меня были предложения оттуда. Но сейчас все мои мысли о парижской команде. Я учу французский язык, это одна из моих основных мотиваций. Хочу погрузиться в эту культуру», - передает слова испанца Mundo Deportivo.