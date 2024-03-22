Энрике хочет поработать в АПЛ

Испанский футбольный тренер Луис Энрике, ныне занимающий пост рулевого «ПСЖ», заявил о желании попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.
«Я бы хотел поработать в АПЛ. Перед переходом в «ПСЖ» у меня были предложения оттуда. Но сейчас все мои мысли о парижской команде. Я учу французский язык, это одна из моих основных мотиваций. Хочу погрузиться в эту культуру», - передает слова испанца Mundo Deportivo.
Напомним, что Энрике занял пост главного тренера «ПСЖ» летом прошлого года. До этого Луис отметился работой в национальной сборной Испании, каталонской «Барселоне», «Роме».
Бан пользователя