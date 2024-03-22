Луис Энрике рассказал, что думает о Клоппе

«Клопп уже восемь лет работает в «Ливерпуле». Это безумие. Я не понимаю, откуда он черпает столько энергии. Жаль, что он решил уйти. Но я уверен, что он еще вернется. У него наверняка будет много интересных вариантов», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.