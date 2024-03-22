Луис Энрике рассказал, что думает о Клоппе

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.
«Клопп уже восемь лет работает в «Ливерпуле». Это безумие. Я не понимаю, откуда он черпает столько энергии. Жаль, что он решил уйти. Но я уверен, что он еще вернется. У него наверняка будет много интересных вариантов», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.
Ранее было объявлено, что Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги мерсисайдский коллектив занимает второе место в таблице. «Красные» уступают «Арсеналу» по дополнительным показателям.
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