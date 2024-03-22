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​Форлан: «Четыре года отыграл в «Манчестер Юнайтед» - и даже не знал, что в городе есть и другой клуб»

22 Марта 2024 • 04:34 Комментировать

Бывший уругвайский нападающий Диего Форлан, в 2010 году ставший одним из героев чемпионата мира в Южной Африке, изящно подколол «Манчестер Сити» - лучший клуб Европы, если судить по результатам в Лиге чемпионов. В прошлом Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» и прекрасно помнит, что такое «корпоративная этика»:

- Я четыре года провел в «Манчестер Юнайтед». И все это время даже не знал, что в городе есть и другой клуб, - написал Форлан в социальных сетях.

Свою игровую карьеру Форлан закончил в 2018 году в гонконгском клубе «Китчи». За «Манчестер Юнайтед» уругвайский футболист выступал с 2002 по 2004 год.


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