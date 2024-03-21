Один из лучших вингеров АПЛ, игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы. Об этом официально сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Таким образом, Букайо не сыграет в мартовских товарищеских матчах англичан против сборных Бразилии и Бельгии.

Отмечается, что Сака уже прибыл в расположение английской сборной с травмой и не мог полноценно тренироваться. Теперь он возвращается в «Арсенал», где будет проходить оставшуюся реабилитацию. Вызывать другого игрока на замену Букайо тренерский штаб не планирует.

Уже в конце марта, 31 числа «Арсеналу» предстоит сыграть против прямого конкурента за чемпионство в АПЛ – «Манчестер Сити».