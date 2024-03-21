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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн и Салах могут сняться в документальном сериале

21 Марта 2024 • 18:45 Комментировать

Звёзды Премьер-лиги Англии могут принять участие в съёмках документального сериала. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, связанная со стриминговым сервисом Netflix компания уже обратилась к Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» и Олли Уоткинсу из «Астон Виллы». Авторы идеи планируют снять сериал об искусстве забивания голов в футболе.

Стоит сказать, что голевые подвиги Холанна позволили «Манчестер Сити» оформить требл в прошлом сезоне. Норвежец продолжает много забивать, как и его коллега по амплуа в лице Мохамеда Салаха.  

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Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Астон Вилла Эрлинг Холанн Олли Уоткинс ещё теги
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