Холанн и Салах могут сняться в документальном сериале

Звёзды Премьер-лиги Англии могут принять участие в съёмках документального сериала. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, связанная со стриминговым сервисом Netflix компания уже обратилась к Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» и Олли Уоткинсу из «Астон Виллы». Авторы идеи планируют снять сериал об искусстве забивания голов в футболе.

Стоит сказать, что голевые подвиги Холанна позволили «Манчестер Сити» оформить требл в прошлом сезоне. Норвежец продолжает много забивать, как и его коллега по амплуа в лице Мохамеда Салаха.

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