Бэйли заявил о желании попасть в клуб большой шестёрки АПЛ

Вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли рассчитывает оказаться в одном из больших клубов Английской премьер-лиги.

«В Англии есть большие команды, они называют себя большой шестёркой. «Арсеналы» и «Челси»… Кто бы ни хотел перейти в большой клуб? Особенно если речь идёт о парнях из Ямайки. Знаете, насколько это важно для страны? Нам, ямайцам, трудно даже добраться до Европы. Я хочу использовать свою карьеру, чтобы пролить свет на нашу страну и на наши молодые таланты», - сказал Бэйли в подкасте Let’s Be Honest.

В сезоне 2023/2024 Бэйли провёл 40 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 35 миллионов евро.