Пакета ответил на вопрос об интересе «Манчестер Сити»

Полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета слухи давно связывают с «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал сам 26-летний бразилец. Пакета не стал говорить ничего конкретного, подчеркнув уважение к своему нынешнему работодателю.

«Интерес «Манчестер Сити»? Я очень уважаю «Вест Хэм». У меня был очень хороший сезон, и это очень помогло мне в своём развитии в Премьер-лиге. Из уважения к клубу я должен оставаться сосредоточенным на своей работе», - сказал Пакета журналистам.

В сезоне 2023/2024 Лукас Пакета провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и шесть голевых передач на партнёров.