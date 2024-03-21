«Тоттенхэм» хочет подписать игрока «Барселоны»

Будущее вингера Рафиньи остаётся туманным. Не исключено, что бразилец покинет «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на испанское издание Sport, интерес к Рафинье проявляет «Тоттенхэм». Лондонский клуб хотел бы видеть бразильского футболиста в своих рядах.

В сезоне 2023/2024 Рафинья провёл 28 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Рафинью в 50 миллионов евро. За каталонский клуб бразилец играет с лета 2022 года.