В прессе появляется разная информация о будущем рулевого «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. На страницах The Guardian сообщается о том, что тен Хаг точно останется на своём посту до конца сезона.

Источник отмечает, что тен Хаг пока впечатляет нового владельца «красных дьяволов» Джима Рэтклиффа. Решение по будущему тренера будет приниматься по завершению сезона. При этом Рэтклифф осознаёт, что при смене рулевого найти нового специалиста будет непростой задачей.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На прошлой неделе команда тен Хага пробилась в полуфинал Кубка Англии.

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