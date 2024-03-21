«ПСЖ» не заменит Мбаппе звездой «Ливерпуля»

В прессе появлялась информация о том, что в качестве замены для Килиана Мбаппе «ПСЖ» выбрал форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса. Сообщалось даже о старте переговоров между клубом Лиги 1 и агентом колумбийца.

Впрочем, Sky Sports располагает другими данными. По данным источника, советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и главный тренер команды Луис Энрике не заинтересованы в трансфере Диаса. Они не считают колумбийца подходящим игроком.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Луиса Диаса в 75 миллионов евро. В 39 матчах сезона 2023/2024 Диас забил 11 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.

Названа возможная зарплата Мбаппе в «Реале»