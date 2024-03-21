«Что они курят?» Фанаты «Манчестер Юнайтед» против кандидатуры Саутгейта

Поговаривают, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Гарет Саутгейт, который сейчас работает со сборной Англии. Легенды «красных дьяволов» Рой Кин и Гари Невилл в подкасте Stick to Football назвали Саутгейта хорошим кандидатом. Впрочем, фанаты манкунианцев не согласились с экспертами, на что обращает внимание портал Goal.

«Невиллу, вероятно, стоит держать своё мнение при себе, учитывая его «славную» работу в качестве тренера», - написал один из фанатов.

«Заменить тен Хага на Саутгейта? Боже мой! С таким же успехом можно назначить Сэма Эллардайса», - поделился своим мнением другой фанат.

«Что они курят?» - вопрошает ещё один поклонник «красных дьяволов».

В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу