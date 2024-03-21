Пике рассказал, как Холанну достичь уровня Месси и Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн является звездой нового поколения футболистов. Экс-футболист «Барселоны» Херард Пике высказался о том, сможет ли норвежец достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Думаю, у Холанна большой потенциал. Но чтобы достичь уровня Месси и Криштиану, нужно пройти долгий путь. Холанну нужно выиграть много титулов и делать это на протяжении 15-17-20 лет, что непросто. Он очень молод, очень перспективен, у него большой потенциал. Но я всё же думаю, что сейчас Холанн далёк от Месси и Роналду», - сказал Пике talkSPORT.

Отметим, что в 2023 году Эрлинг Холанн выиграл с «Манчестер Сити» пять трофеев.

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