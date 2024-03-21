В «Арсенале» определились с будущим Жоржиньо

В лондонском «Арсенале» приняли решение по будущему полузащитника Жоржиньо. Как сообщает Football Insider, «канониры» активизируют свои усилия, чтобы заключить с футболистом новое трудовое соглашение.

«Арсенал» намерен предложить Жоржиньо контракт до середины 2026 года. Действующий же трудовой договор хавбека рассчитан до конца текущего сезона. Правда, в нём есть опция продления ещё на год.

В сезоне 2023/2024 Жоржиньо провёл 28 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра. За «Арсенал» Жоржиньо выступает с конца января 2023 года после трансфера из «Челси».