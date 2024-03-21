Холанн назвал проблему футбола

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн указал на проблему футбола. По словам звёздного футболиста, из-за большого количества матчей снижается их качество.

«Проблема не в проведении матчей, а в их качестве. Качество падает. Нельзя ожидать, что в 70 играх я буду пробегать спринтами по одному километру. Что я должен делать? Мне остаётся только следить за расписанием игр. В этом и заключается бизнес», - слова Холанна приводит VG.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн поучаствовал в 34 матчах. В них форвард записал на свой счёт 29 голов и 6 результативных передач на партнёров.

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