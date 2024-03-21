Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пять суперклубов поборются за игрока с ценником в 120 млн евро

21 Марта 2024 • 14:10 Комментировать (1)

Талантливый полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш привлекает к себе внимание более статусных клубов. Как сообщает O Jogo, серьёзный интерес к 19-летнему футболисту проявляют пять европейских суперклубов – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».

В действующем контракте Невеша с «Бенфикой» прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро. По данным источника, лиссабонские «орлы» рассчитывают подписать с игроком новое соглашение и увеличить отступные до 150 миллионов.

В сезоне 2023/2024 Жоау Невеш поучаствовал в 45 матчах. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

Фернандеш отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Невешу

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Ливерпуль Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Барсафобия
21 Марта 2024 в 14:16
сколько??
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу «Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Стала известна сумма штрафа Промеса «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Свищёв — о Бахе: «Мне казалось, что президент МОК должен делать всё, чтобы спорт процветал» Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
14:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал проблему футбола
14:10 · Англия. Премьер-лига
Пять суперклубов поборются за игрока с ценником в 120 млн евро 1
13:34 · Англия. Премьер-лига
Салах, Холанн или де Брёйне: назван игрок, который больше всех получает в АПЛ
13:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на воспитанника «Манчестер Сити»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба
12:12 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян высказал мнение о Венгере
11:13 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал новичка для «Арсенала» 1
10:08 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» начал переговоры с «ПСЖ»
09:55 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» ответили на слухи о переговорах с Гвардиолой, Клоппом и Артетой
09:41 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян: «За Клоппа ты отдашь свою жизнь»
09:28 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» придумали новую должность и ищут специалиста
09:13 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо ответил на вопрос о «Ливерпуле»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Садио Мане высказался о Клоппе
08:49 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал команду, которая станет чемпионом АПЛ 1
08:43 · Англия. Премьер-лига
Мерсон осудил дисквалификацию Тонали за ставки 2
Все новости
Рекомендуем