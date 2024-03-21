Пять суперклубов поборются за игрока с ценником в 120 млн евро

Талантливый полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш привлекает к себе внимание более статусных клубов. Как сообщает O Jogo, серьёзный интерес к 19-летнему футболисту проявляют пять европейских суперклубов – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».

В действующем контракте Невеша с «Бенфикой» прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро. По данным источника, лиссабонские «орлы» рассчитывают подписать с игроком новое соглашение и увеличить отступные до 150 миллионов.

В сезоне 2023/2024 Жоау Невеш поучаствовал в 45 матчах. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

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