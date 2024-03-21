Салах, Холанн или де Брёйне: назван игрок, который больше всех получает в АПЛ

На страницах Lequipe опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Английской премьер-лиги. Лидером по этому показателю является полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с ежемесячным окладом в размере 2,02 миллиона евро. Второе место занял одноклубник бельгийца – нападающий Эрлинг Холанн. Норвежец получает 1,9 миллиона.

Третье и четвертое места поделили форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро – по 1,77 млн евро. Топ-5 замкнул защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан (1,72).

По итогам 28 туров Премьер-лиги лидирует «Арсенал», вторым идет «Ливерпуль», а третьим – «Манчестер Сити».