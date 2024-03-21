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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах, Холанн или де Брёйне: назван игрок, который больше всех получает в АПЛ

21 Марта 2024 • 13:34 Комментировать

На страницах Lequipe опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Английской премьер-лиги. Лидером по этому показателю является полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с ежемесячным окладом в размере 2,02 миллиона евро. Второе место занял одноклубник бельгийца – нападающий Эрлинг Холанн. Норвежец получает 1,9 миллиона.

Третье и четвертое места поделили форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро – по 1,77 млн евро. Топ-5 замкнул защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан (1,72).

По итогам 28 туров Премьер-лиги лидирует «Арсенал», вторым идет «Ливерпуль», а третьим – «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мохамед Салах Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн ещё теги
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