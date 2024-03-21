«Манчестер Юнайтед» нацелился на воспитанника «Манчестер Сити»

Воспитанник академии «Манчестер Сити» Тосин Адарабиойо может покинуть лондонский «Фулхэм» и перейти в другой клуб Английской премьер-лиги.

Как информирует аккаунт DeadlineDayLive, в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы некоторое время следят за выступлениями потенциального новичка. В текущем сезоне Адарабиойо принял участие в 20 поединках «дачников», в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в 15 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между 26-летним исполнителем и «Фулхэмом» истекает в конце этого сезона.