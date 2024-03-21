Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба

«Кто лучший футболист в истории «МЮ»? Думаю, это Криштиану. Я слабо помню Бобби Чарльтона. Он является легендой клуба. Но однажды я спросил у Алекса Фергюсона, кто был лучшим подопечным для него, и он назвал Роналду», - рассказал бизнесмен в подкасте Герейнта Томаса.