Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказал мнение о звездном португальском форварде Криштиану Роналду.
«Кто лучший футболист в истории «МЮ»? Думаю, это Криштиану. Я слабо помню Бобби Чарльтона. Он является легендой клуба. Но однажды я спросил у Алекса Фергюсона, кто был лучшим подопечным для него, и он назвал Роналду», - рассказал бизнесмен в подкасте Герейнта Томаса.
Напомним, что Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 и с 2021 по 2022 годы. Вместе с манкунианским грандом португалец выиграл девять трофеев. В настоящий момент Роналду является футболистом «Аль-Насра».
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