Мхитарян высказал мнение о Венгере

«Венгер – очень умный специалист. Когда что-то шло не так, он никогда не искал виновных. Арсен всегда был доброжелателен к команде и сотрудникам клуба. Для него было важно не портит окружающую среду. Венгер подбирал футболистов не только технически, но и с точки зрения человеческой составляющей», - передает слова армянина пресс-служба клуба.