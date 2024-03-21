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Мхитарян высказал мнение о Венгере

21 Марта 2024 • 12:12 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенал» Генрих Мхитарян, ныне выступающий за миланский «Интер», поделился мнением о бывшем наставнике «канониров» Арсене Венгере.

«Венгер – очень умный специалист. Когда что-то шло не так, он никогда не искал виновных. Арсен всегда был доброжелателен к команде и сотрудникам клуба. Для него было важно не портит окружающую среду. Венгер подбирал футболистов не только технически, но и с точки зрения человеческой составляющей», - передает слова армянина пресс-служба клуба.

Напомним, что французский специалист занимал пост главного тренера «Арсенала» с 1996 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсен Венгер Арсенал Лондон Генрих Мхитарян ещё теги
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