Артета выбрал новичка для «Арсенала»

Полузащитник Мартин Субименди, ныне выступающий за «Реал Сосьедад», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник.
Заполучить игрока в свои ряды собирается лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в подписании испанца.
В нынешнем сезоне Субименди провел 42 поединка во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Контракт полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.
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