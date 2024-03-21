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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета выбрал новичка для «Арсенала»

21 Марта 2024 • 11:13 Комментировать (1)

Полузащитник Мартин Субименди, ныне выступающий за «Реал Сосьедад», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

Заполучить игрока в свои ряды собирается лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в подписании испанца.

В нынешнем сезоне Субименди провел 42 поединка во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
21 Марта 2024 в 11:16
Отличный вариант!
Особенно учитывая почти 100% уход летом Парти, да и Жоржиньо скорее всего тоже...
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