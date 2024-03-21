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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» начал переговоры с «ПСЖ»

21 Марта 2024 • 10:08 Комментировать

Нападающий сборной Колумбии и «Ливерпуля» Луис Диас имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. Согласно сообщениям инсайдера Адриена Гренье, в подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

Представители чемпиона Лиги 1 начали переговоры с южноамериканцем. Сумма потенциального трансфера 27-летнего колумбийца может составить 75 миллионов евро. Срок действующего контракта между Диасом и «Ливерпулем» истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги нападающий провел 27 поединков. На счету Диаса шесть забитых мячей и три результативные передачи.

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