Нападающий «Ливерпуля» начал переговоры с «ПСЖ»

Нападающий сборной Колумбии и «Ливерпуля» Луис Диас имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. Согласно сообщениям инсайдера Адриена Гренье, в подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

Представители чемпиона Лиги 1 начали переговоры с южноамериканцем. Сумма потенциального трансфера 27-летнего колумбийца может составить 75 миллионов евро. Срок действующего контракта между Диасом и «Ливерпулем» истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги нападающий провел 27 поединков. На счету Диаса шесть забитых мячей и три результативные передачи.