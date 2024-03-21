В «Барселоне» ответили на слухи о переговорах с Гвардиолой, Клоппом и Артетой

«Наш клуб очень высоко оценивает Гвардиолу, Клоппа и Артету, но они сейчас недоступны. С этой троицей нет никаких переговоров, поэтому упоминать их имена нет смысла. Пока мы ни с кем не вступали в переговоры», - цитирует Деку Cadena Ser.