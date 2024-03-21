В «Манчестер Юнайтед» придумали новую должность и ищут специалиста

В «Манчестер Юнайтед» задумались над приглашением менеджера по финансам, об этом рапортуют журналисты ESPN. «Красные дьяволы» решили обратиться к профильному специалисту, чтобы в будущем обеспечить соблюдение правил АПЛ.

Напомним, что не так давно у манкунианского клуба появился новый совладелец. Им стал британский бизнесмен Джим Рэтклифф. Он приобрел 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 47 баллов после 28 поединков. Подопечные Эрика тен Хага находятся на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата страны.