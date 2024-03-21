Хаби Алонсо ответил на вопрос о «Ливерпуле»

Испанский тренер Хаби Алонсо, который возглавляет леверкузенский «Байер», высказался о возможном переходе на работу в «Ливерпуль».
«Я очень сильно уважаю Клоппа, он многое сделал для клуба. У Юргена потрясающая связь с болельщиками команды. Он проделал блестящую работу. Я же пока сконцентрирован только на «Байере». Если когда-то решу перейти в «Ливерпуль», то могу оказаться там. Наши пути могут пересечься», - передает слова наставника Liverpool Echo.
Алонсо занимает пост главного тренера «фармацевтов» с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026-го.
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