Хаби Алонсо ответил на вопрос о «Ливерпуле»

«Я очень сильно уважаю Клоппа, он многое сделал для клуба. У Юргена потрясающая связь с болельщиками команды. Он проделал блестящую работу. Я же пока сконцентрирован только на «Байере». Если когда-то решу перейти в «Ливерпуль», то могу оказаться там. Наши пути могут пересечься», - передает слова наставника Liverpool Echo.