Садио Мане высказался о Клоппе

Экс-игрок «Ливерпуля» Садио Мане, ныне выступающий в Саудовской Аравии, поделился мнением об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля».
«Клопп заявил, что уходит из клуба. Этот тренер оставил огромный след в истории футбола, он внес большой вклад в развитие игры. Юрген – великий тренер и живая легенда. Он очень многое сделал для клуба. Его работа останется в памяти болельщиков», - передает слова сенегальского футболиста Footmercato.
Немецкий специалист занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. В январе Клопп заявил, что покинет команду по завершении сезона-2023/2024.
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