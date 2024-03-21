Садио Мане высказался о Клоппе

«Клопп заявил, что уходит из клуба. Этот тренер оставил огромный след в истории футбола, он внес большой вклад в развитие игры. Юрген – великий тренер и живая легенда. Он очень многое сделал для клуба. Его работа останется в памяти болельщиков», - передает слова сенегальского футболиста Footmercato.