Оуэн назвал команду, которая станет чемпионом АПЛ

«Мое сердце всегда будет с «Ливерпулем». Очень хочу, чтобы они победили. Это было бы отличным завершением истории Юргена Клоппа. Но «Манчестер Сити» - лучшая команда мира сейчас. Видно, что они набирают обороты. Думаю, у них есть силы для того, чтобы добиться успеха. Моя голова говорит за победу «горожан», - передает слова Майкла Liverpool Echo.