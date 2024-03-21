Мерсон осудил дисквалификацию Тонали за ставки

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказал мнение о дисквалификации полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали» за ставки.
«Люди не понимают, что такое зависимость. Дать человеку дисквалификацию на десять месяцев за такое, тем более что букмекеры являются спонсорами многих лиг и клубов. Этому парню нужна была помощь, но явно не такая», - передает слова эксперта BBC.
Осенью прошлого года Тонали бы наказан дисквалификацией, из-за которой пропустил весь сезон. Сандро перешел в английский клуб из «Милана» летом 2023 года. Сумма сделки составила 64 миллиона евро.
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