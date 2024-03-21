Игрок «Манчестер Сити» Ковачич выбрал лучшего тренера мира

«У каждого специалиста ты учишься чему-то новому. Я поработал со многими хорошими наставниками. Но Гвардиола произвел на меня самое большое впечатление. И я понимаю почему, ведь он является лучшим в этом деле сейчас», - передает слова хорватского футболиста Sportske Novosti.