Пресс-служба «Ньюкасла» сообщает неприятную новость для болельщиков «сорок». Защитник Свен Ботман получил одну из самых неприятных травм для любого профессионального футболиста – он травмировал переднюю крестообразную связку колена. Случилось это в недавней игре четвертьфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Таким образом, Ботман не сможет помочь своему клубу на протяжении ближайших шести-девяти месяцев, зависеть будет от скорости его восстановления. На следующей неделе Свен перенесёт операцию.

Напомним, что по ходу текущего сезона Ботмана и так преследовали травмы. В его активе 22 проведённых матча, в них он забил два гола и оформил две голевые передачи.