Фернандо Торрес снова сыграет на «Энфилде»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес примет участие в матче легенд. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Стоит сказать, что 20 марта испанскому футболисту исполняется 40 лет.

По информации источника, в субботу, 23 марта, легенды «Ливерпуля» проведут товарищеский матч против легенд «Аякса». Сообщается, что игра состоится на домашнем стадионе мерсисайдцев — «Энфилде».

Источник отметил, что Торрес сыграет на «Энфилде» впервые с 2015 года.

Напомним, испанский форвард выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2011 год. За это время он провел 142 матча, забил 81 мяч и стал автором 20 результативных передач.