Стало известно, какой топ-клуб мечтает возглавить тен Хаг

Эрик тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед», хотя его будущее является туманным. Поговаривают, что новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф может пойти на смену рулевого в летнее межсезонье.
Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, тен Хаг мечтает в какой-то момент карьеры возглавить «Баварию». При этом в настоящий момент в списках мюнхенского клуба тен Хага нет. Кандидатуру нидерландца могут обсудить, если он потеряет работу.
Стоит сказать, что в феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с тренерского кресла по завершению текущего сезона.
В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу
Тен Хаг не думает, что «Манчестер Юнайтед» решил его уволить
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