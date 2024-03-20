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Стало известно, какой топ-клуб мечтает возглавить тен Хаг

20 Марта 2024 • 19:34 Комментировать

Эрик тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед», хотя его будущее является туманным. Поговаривают, что новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф может пойти на смену рулевого в летнее межсезонье.

Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, тен Хаг мечтает в какой-то момент карьеры возглавить «Баварию». При этом в настоящий момент в списках мюнхенского клуба тен Хага нет. Кандидатуру нидерландца могут обсудить, если он потеряет работу.

Стоит сказать, что в феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с тренерского кресла по завершению текущего сезона.

В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу

Тен Хаг не думает, что «Манчестер Юнайтед» решил его уволить

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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