Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за Рабио

Будущее полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио остаётся туманным. Действующий контракт француза с туринским клубом рассчитан до конца текущего сезона, то есть летом Рабио может обрести статус свободного агента и перейти в другой клуб бесплатно.

Как сообщает TuttoJuve, в борьбу за подписание Рабио включился лондонский «Арсенал». Ранее слухи активно связывали 28-летнего хавбека с «Ньюкаслом».

В сезоне 2023/2024 Адриен Рабио провёл 24 официальных матча в чемпионате и Кубке Италии. В них француз записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.