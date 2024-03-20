«ПСЖ» и «Барселона» сразятся за звезду «Манчестер Сити»

Прошлым летом полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву слухи активно связывали со сменой клубной прописки. Впрочем, португалец остался в топ-клубе Премьер-лиги. При этом Бернарду остаётся на радарах других грандов. Как сообщает Fichajes, в летнее трансферное окно бороться за 29-летнего игрока будут «ПСЖ» и «Барселона».

Действующий контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 80 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Силва провёл 36 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и пять голевых передач.