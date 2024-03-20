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Тьяго Силва контактирует с президентом клуба из Бразилии

20 Марта 2024 • 16:37 Комментировать

Защитник «Челси» Тьяго Силва может сменить клуб ближайшим летом. Футболист, которому осенью исполнится 40 лет, контактирует с президентом «Флуминенсе». За этот клуб Силва уже выступал раньше, поэтому речь может пойти о камбэке.

«Тьяго Силва долгое время является нашей мечтой. Президент общается с ним почти каждую неделю», - сказал Фред, который во «Флуминенсе» занимает должность спортивного директора.

В сезоне 2023/2024 Тьяго Силва провёл за «Челси» 29 матчей. В них опытный бразилец записал на свой счёт три гола.

Отметим, что «Челси» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Флуминенсе Тьяго Силва трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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