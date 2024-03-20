«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за защитника

Левый защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон может пойти на повышение в летнее трансферное окно. Интерес к 26-летнему футболисту проявляют два гранда – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Дачники» будут требовать за трансфер Робинсона примерно 35 миллионов евро.

В то же время портал AS Roma Live отмечает, что «Фулхэм» проявляет интерес к Леонардо Спинаццоле из «Ромы». Лондонский клуб держит в уме вероятный переход Робинсона в более статусный клуб.

Энтони Робинсон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 20 миллионов евро. За «Фулхэм» американец выступает с лета 2020 года.