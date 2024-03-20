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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб из Чемпионшипа превзошёл«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие команды АПЛ по необычному показателю

20 Марта 2024 • 18:00 Комментировать

В текущем сезоне забито уже 642 гола вышедшими на замену игроками в четырёх английских дивизионах. Это больше, чем когда-либо прежде, хотя до конца чемпионатов около двух месяцев.

Фактор «Ливерпуля»

Уже много было сказано об использовании Юргеном Клоппом на протяжении всего сезона игроков со скамейки. В команде под его руководством игроками, вышедшими со скамейки запасных, в сезоне-2023/24 забито 11 голов. Этот показатель является самым высоким среди клубов АПЛ. Мы знаем, что Хосеп Гвардиола тоже умеет пользоваться пятью заменами, однако команда испанца далеко отстала от «Ливерпуля» – лишь четыре гола игроками с замены и шесть ассистов.

«Ипсвич Таун» обошёл

Именно «Ипсвич Таун» из Чемпионшипа показал, как нужно пользоваться заменами. На счету команды 21 гол футболистами, которые выходили на поле по ходу матча. Интересно, что в сезоне-2023/24 в четырёх дивизионах Англии было забито 435 голов со скамейки запасных, но никто из них не забивал чаще форварда «Лестера» Джейми Варди, он забил 6 голов – ровно половину из голов «лис», забитых игроками, вышедшими на замену.

«Шрусбери Таун» из Первой лиги

Из 92 клубов четырёх лучших дивизионов Англии в этом сезоне только в одном игроками со скамейки запасных не забито ни одного гола. Несмотря на то, что в общей сложности было сделано 142 замены, «Шрусбери Таун» пока не может умело и грамотно пользоваться пятью заменами. Последний гол за команду, выйдя на замену, забивал Рекил Пайк. Футболист отличился больше года назад в матче против «Уикомб Уондерерс».

В этом сезоне в Английской лиге множество встреч было выиграно и проиграно из-за удачных и не очень замен. Но всё равно, игроки топ-клубов, выходящие на замену, делают результат, о чём говорит статистика того же «Ливерпуля».

Интересно, что на втором и третьем месте расположились команды из Чемпионшипа – «Саутгемптон» (20+8) и «Уиган» (13+10). И только на 11-м месте в этом рейтинге расположилась команда из Премьер-Лиги, им стал «Арсенал» (11+7). С чем это связано? У команд из Чемпионшипа скамейка сильнее среди таких же соперников? Или в АПЛ пристальное внимание к Диогу Жоте и остальным звёздам, которые выходят на замену?

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