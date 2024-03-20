Тен Хаг не думает, что «Манчестер Юнайтед» решил его уволить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг понимает, что сохранение должности ему не гарантировано. В то же время нидерландец не верит в то, что Джим Рэтклифф и руководители клуба уже приняли решение о летней смене тренера. Об этом рассказывает ESPN, ссылаясь на собственный источник.

Отмечается, что тен Хаг в настоящий момент вовлечён в планирование летней предсезонной подготовки и трансферной кампании. При этом нидерландцу не предоставляли никаких гарантий по продолжению работы с командой.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу