«Ливерпуль» посредством своего официального сайта объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Ричард Хьюз. 44-летний специалист займёт этот пост летом после ухода из «Борнмута», где он в итоге отработает десять лет.

Хьюза назначил Майкл Эдвардс, который недавно стал генеральным директором по футбольной части компании Fenway Sports Group. Именно эта компания владеет «Ливерпулем».

«Я невероятно горжусь тем, что мне предложили такую должность. «Ливерпуль» - уникальный клуб, и я благодарен за возможность работать в таком качестве», - сказал Хьюз.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.