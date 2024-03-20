Бруну Фернандеш оценил Клоппа

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о рулевом «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Мы говорим о тренере, которого я больше всего ценю за интенсивность и за страсть к футболу. То, что он объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона, демонстрирует то, как сильно он любит футбол. Он чувствует, что если он не в лучшей форме, то не сможет выкладываться на полную мощность.

Клопп изменил динамику в «Ливерпуле», он принёс клубу надежду. Он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, но самыми большими призами за эти годы были пламя, страсть и новая динамика, которая заставила «Ливерпуль» поверить в себя», - цитирует Фернандеша A Bola.

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