Капитан «Манчестер Юнайтед» назвал Гвардиолу лучшим тренером мира

Бруну Фернандеш, капитан «Манчестер Юнайтед», отреагировал на похвалу рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

- Цитата: «Когда мяч у Бруну, ты знаешь, что что-то произойдёт». Знаешь, кто это сказал? – вопрос Фернандешу от A Bola.

- Я думаю, что это был господин Мартинес [тренер сборной Португалии]…

- Нет, это сказал Гвардиола. Ваш противник в АПЛ…

- Да-да, я помню. Но я думаю, что господин Мартинес тоже говорил что-то подобное. Я не собираюсь врать, слова Гвардиолы – это здорово! Мы говорим о лучшем тренере мира, никаких сомнений. В последние годы он был лучшим в мире. Вероятно, это тот тренер, который сильнее всего изменил стиль игры в футбол. Сейчас каждый хочет быть Гвардиолой, не нужно это скрывать. Все команды стараются играть так, как играет «Сити». Так что для меня похвала такого тренера является чем-то впечатляющим. Для меня это лучший тренер мира прямо сейчас.

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